Сегодня в храме Святой Софии в Элисте совершили Божественную литургию в память о великом святом Георгии Победоносце

Также в преддверии Дня Великой Победы освятили его главный символ – георгиевские ленты. Тему продолжит Герел Кикеева.

Необыкновенно торжественно в стенах православной церкви. Проникновенно звучат проповеди во славу Христа и Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. ««Он был мужественным воином, доблестно проходил воинскую службу и никогда не проигрывал схватки», - скажет в интервью архиепископ Юстиан. - В этот день в 303 году стойкому воину за веру Христову после многих мучений отсекли честную главу. Прошли века, но Святая Церковь особо почитает память великого святого».

Своим небесным покровителем считали Георгия Победоносца многие русские государственные деятели. Это и Ярослав Мудрый, основатель Москвы Юрий Долгорукий, Великий князь Владимирский и многие другие. Потому неудивительно, что русская императрица Екатерина- 2 учредила Орден Победоносца Георгия «За службу и храбрость». С этой высокой наградой и связана история георгиевской ленточки - символа Великой Победы.

И сегодня же священнослужители провели обряд освещения георгиевской ленты. После – вручили всем присутствующим на праздничной службе.

А еще в рамках празднования Дня памяти Георгия Победоносца состоялось торжественное построение казачьих классов школ республики. С приветствием к ним обратились священнослужители. По словам настоятеля Центрального хурула Анджа-гелюнг, «казачье племя возрождается, растёт и крепнет, а это значит, что будущее нашего Отечества в надежных руках». Эти слова – звучат в унисон главных действующих лиц. Вот что они говорят.

Поздравили с праздником юное поколение казачества с Великой Победы и представители городской власти, общественных организаций.

Мероприятие завершилось церемонией возложения венков к памятнику участников Великой Отечественной локальных войн.