Чуть более 140 миллионов рублей выделено в этом году Минсельхозом Калмыкии на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Это практически на 40% больше, чем в прошлом. Сообщает в своем телеграм-канале профильный министр Максим Менкнасунов.

Господдержку направили на «Современный облик сельских территорий», а это 132,5 миллионов, почти 6,5 миллионов на «Благоустройство сельских территорий» и на «Улучшение жилищных условий» - 2 миллиона 300 тысяч рублей.

По данным министра, за 20 лет действия этой программы в регионе построили почти 14,5 километров автодорог, выдали субсидий на приобретение жилья 15 семьям, обновили и благоустроили 78 сельских объектов. Кроме того, благодаря этой программе строят и реконструируют школы, детсады, дома культуры, спортплощадки и объекты водоснабжения. Тем самым, повышают качество жизни сельских жителей.