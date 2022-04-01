«Голос Победы» уже прозвучал в КалмГУ

Студенты, преподаватели, сотрудники ВУЗа приняли участие во Всероссийской акции. Она посвящена празднованию общенационального праздника. Её цель -приобщение современной молодежи к музыкальным традициям празднования 9 мая, знакомству с песнями военных лет. Они прозвучали в Доме отличника. Их исполнили студенты всех факультетов университета. «Катюша», «День Победы» и многие другие композиции никого не оставили равнодушными.

Значимость мероприятия особо подчеркнул ректор опорного ВУЗа Бадма Салаев.