Миа Модерау из Калмыкии стала финалисткой пятого национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters - 2024 в категории «Художник театра кукол».

Торжественная церемония награждения прошла 1 октября в Бетховенском зале Большого театра в Москве. Победителями стали 60 человек в 20 компетенциях. Они получили денежные сертификаты, которые можно потратить на образование, покупку профессионального оборудования и реализацию собственного проекта.

Серебряную медаль Чемпионата, диплом победителя, возможность пройти стажировку в ГАЦТК им. С.В. Образцова и сертификат на сумму 500 тысяч рублей получила Миа Модерау за второе место в компетенции «Художник театра кукол», уступив первому месту всего 0,9 балла!