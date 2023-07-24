Министр образования региона Булган Ангирова проинспектировала ход капитального ремонта городских школ

В элистинской многопрофильной гимназии заменены двери и окна, выровнены стены, налажены инженерные сети и датчики сигнализации, проводится финишная отделка потолков. Обновляется и здание средней школы №4. Здесь идут работы по благоустройству фасада здания, установке электрощитов, завершается подготовка стен лестничного марша.

Как нам стало известно, строительная готовность объектов составляет 80%. «Важно, чтобы качество проведенных работ радовало школьников еще долгие годы», - отметила Булган Ангирова и добавила, что программа не ограничивается ремонтом, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду в республике.

Напомним, в Калмыкии в рамках реализации программы в этом году будут отремонтированы 24 школы.