Сегодня в Элисту с двухдневным визитом прибыл 31-летний кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира Владимир Минеев

Несмотря на плотный график, один из самых медийных бойцов России, нашел время, чтобы встретиться с начинающими спортсменами региона и в форме дискуссии провести "Диалог на равных". Минеев – обладатель чемпионского пояса "AMC FIGHT NIGHTS" в среднем весе.

Его встреча на ринге в этом году с Магомедом Исмаиловым запомнится любителям ММА и профессионалам надолго.

В копилке Владимира Минеева - десятки результативных боев. В свои 31 российский кикбоксер сделал себе блестящую карьеру. Чемпион Европы и мира, мастер спорта. За 8 лет на ринге он 12 раз одерживал победу техническим нокаутом. И лишь однажды потерпел поражение. И, тем самым, завоевал любовь своих поклонников. Немало их и в Калмыкии.По его словам, именно их поддержка, а также близких и друзей каждый раз придает ему силыидти вперед и побеждать.

Интерес к смешанным единоборствам еще с детства ему привил его первый тренер Евгений Головихин. Именно в этом виде спорта Минеев добился наибольшего успеха еще до перехода в ММА. Первый серьёзный успех на ринге к нему пришел в 2008 году, когда он завоевал титул чемпиона страны. Сегодня на него равняются тысячи ребят, для которых спорт также стал смыслом жизни. Несмотря на плотный график, а сегодня Минеев – один из самых медийных бойцов России, он приехал в Элисту дать мастер-класс спортсменам Калмыкии.

Месяц назад Владимир вернулся из Сочи с триумфальной победой. Минеев отправил в нокаут своего давнего соперника- двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова. «Волжанин», под таким именем сегодня выступает боец, признается, что к титулу чемпиона, он шел не один год. Сейчас поклонники ММА в ожидании не менее зрелищного реванша. А вот сам титулованный спортсмен ждет встречи на ринге с Александром Шлеменко.

Помимо занятий профессиональным спортом, Минеев активно снимается в кино, ведет собственный бизнес. А еще служит по контракту в десантной бригаде ВДВ. И, как говорит сам спортсмен, готов в любой момент встать на защиту Родины.