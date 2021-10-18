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22 ноября, 20:01
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Пара из Калмыкии стала серебряным призёром Всероссийского турнира по танцевальному спорту «Москап Гран При»

Пара из Калмыкии стала серебряным призёром Всероссийского турнира по танцевальному спорту «Москап Гран При»

В масштабном мероприятии приняли участие сильнейшие танцевальные пары со всей страны. Из более чем ста участников, среди которых были серьёзные конкуренты из танцевальных клубов Москвы и Санкт-Петербурга, нашим ребята удалось завоевать внимание жюри и занять вторые места сразу в трёх дисциплинах.

Напомним, по приглашению главного тренера Оксаны Кострикиной с лета с ребятами занимается опытный наставник – Андрей Верлуп. За это время наша пара успела отличиться в крупных турнирах в Москве и Санкт-Петербурге, завоевав там призовые места. А последний триумф стал доказательством быстрого роста уровня мастерства наших танцоров.

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