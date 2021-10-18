В селе Троицкое состоялся арт-субботник «Чистая степь - чистая совесть»

Волонтёры и просто неравнодушные жители, вооружившись щипцами, перчатками и мешками приступили к очистке территории. Кроме того, на мероприятии выступили калмыцкие музыканты и представители Центрального хурула Калмыкии. Наш корреспондент Белг Манцаева приняла участие в необычном мероприятии.

Идейным вдохновителем необычного эко-субботника стал Александр Люкшин. Участники его «Фонда чистой природы», считают, что чистота начинается не только с того места, где он проживает, важно создать эко-сообщества во всех регионах. Калмыкия – не стала исключением.

Представители администрации Целинного района, активисты и добровольцы – все сработали слажено.Судя по тому, как у людей светились лица от счастья, субботник пришелся всем по душе. Игра Олега Шалбурова на мөрнхур и Александра Люкшина на барабане Rav-vast затронули самые сокровенные нотки души каждого участника.

Опытом организации субботника в таком необычном формате поделились эко-активисты, приехавшие из других городов России. Общественник Светлана Хагдаева из Бурятии уже на протяжении многих лет вместе с участниками Фонда путешествует по стране.

Активное участие в экологическом мероприятии приняли жители села Троицкое. Со стороны районной администрации была оказана вся необходимая помощь - организовано горячее питание, трансфер волонтеров из Элисты, вывоз мусора на специализированный полигон. Несмотря на погодные условия, в уборке местности участие приняли около ста человек.

Всего в ходе масштабного мероприятия участники вывезли 4 грузовые машины мусора. Такие субботники добровольцы планируют проводить чаще.