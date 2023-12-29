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19 января, 09:14
Новости

Сегодня бесплатную юридическую помощь могут получить участники СВО и члены их семей

Сегодня бесплатную юридическую помощь могут получить участники СВО и члены их семей

Прием пройдет в филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Отмечу, что эта работа проходит в рамках раннее подписанного соглашения между филиалом госфонда «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциации юристов России.

Отметим, социальный проект "Правовая помощь СВОим" реализуется на субсидии среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества на территории Калмыкии.

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