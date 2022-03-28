Сегодня в Элисте стратовал пятый региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Калмыкия в мировое движение «Абилимпикс» включилась в 2018 году. С тех пор в Элисте ежегодно проходят состязания по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тему продолжит Белг Манцаева.

Кристина Щербакова, студентка 1 курса Элистинского политехнического колледжа направления «Информатика», в конкурсе участвует уже второй раз. В прошлом году она заняла первое место в номинации «Веб дизайн». В этот раз она выбрала другое направление. По ее словам, тоже важное и интересное

В этой номинации участвуют трое девушек. Работы их будут оценивать эксперты чемпионата.

А на базе дома детского дома творчества в центре цифрового развития «Айти–куб» 8 ребят демонстрируют свои умения в робототехнике и компьютерной анимации.

Всего же участников – 40. Они будут оспаривать звание лучшего по 11 компетенциям на 6 разных площадках: это Веб-дизайн, Кондитерское дело, Медицинский и социальный уход, Робототехника и другие.

Программой регионального этапа предусмотрены мастер-классы, конференции, презентации инклюзивных проектов. Финал профессионального чемпионата «Абилимпикс»традиционно пройдет в августе в Москве.