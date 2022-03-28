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22 апреля, 17:51
НовостиКультура

Сегодня стали известны имена победителей и призеров литературного конкурса «Я слышу зов родного края», посвященного 100-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Сегодня стали известны имена победителей и призеров литературного конкурса «Я слышу зов родного края», посвященного 100-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Его проводил Институт калмыцкой филологии и востоковедения. « Я слышу  зов родного  края, могучий  беспредельный зов» сказал  поэт и его  услышали школьники  республики. Более сорока ребят прислали свои стихи, эссе на калмыцком и русском  языке. После церемония награждения – победители и призеры пришли  к памятнику Давида Кугультинова. Еще одной  наградой  для  лучших стала  возможность  прочитать  здесь  свои стихи. Зайнаб Исмаилова из Зултурганской  школы пришла  сюда  со своей  учительницей.

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