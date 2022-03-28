Сегодня стали известны имена победителей и призеров литературного конкурса «Я слышу зов родного края», посвященного 100-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Его проводил Институт калмыцкой филологии и востоковедения. « Я слышу зов родного края, могучий беспредельный зов» сказал поэт и его услышали школьники республики. Более сорока ребят прислали свои стихи, эссе на калмыцком и русском языке. После церемония награждения – победители и призеры пришли к памятнику Давида Кугультинова. Еще одной наградой для лучших стала возможность прочитать здесь свои стихи. Зайнаб Исмаилова из Зултурганской школы пришла сюда со своей учительницей.