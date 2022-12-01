Сегодня жители Калмыкии могут узнать, как не попасться на уловки мошенников

Ведь, несмотря на регулярные предупреждения, граждане по-прежнему попадаются на уловки тех, кто не чист на руку, и отдают свои деньги. На бесплатном вебинаре, который пройдет в рамках проекта "Перезвони Сам", в роли спикеров выступят представители Департамента информационных технологий, МВД и Роспотребнадзора.



Как сообщается в официальном телеграмм-канале Министерства цифрового развития региона, подключиться к нему можно на сайте проекта.