15 мая, 08:15
Сегодня жители Калмыкии могут узнать, как не попасться на уловки мошенников
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Ведь, несмотря на регулярные предупреждения, граждане по-прежнему попадаются на уловки тех, кто не чист на руку, и отдают свои деньги. На бесплатном вебинаре, который пройдет в рамках проекта "Перезвони Сам", в роли спикеров выступят представители Департамента информационных технологий, МВД и Роспотребнадзора.
Ведь, несмотря на регулярные предупреждения, граждане по-прежнему попадаются на уловки тех, кто не чист на руку, и отдают свои деньги. На бесплатном вебинаре, который пройдет в рамках проекта "Перезвони Сам", в роли спикеров выступят представители Департамента информационных технологий, МВД и Роспотребнадзора.
Как сообщается в официальном телеграмм-канале Министерства цифрового развития региона, подключиться к нему можно на сайте проекта.