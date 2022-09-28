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25 ноября, 09:32
Новости

В одном из поселков Кетченеровского района появилась новая детская площадка

В одном из поселков Кетченеровского района появилась новая детская площадка

Теперь юные жители Бургусты имеют собственное место для отдыха и игр. Там установили горки, качели, различные аттракционы. В рамках инициативного бюджетирования министерство финансов республики выделило на строительство 751 тысячу рублей.

В выходные дни там проведут субботник и облагородят прилегающую территорию, после чего состоится официальное открытие - сообщают в СМО.

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