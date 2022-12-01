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18 апреля, 14:24
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Очередная золотая медаль в копилке воспитанника республиканской школы бокса Тенгира Горяева

Очередная золотая медаль в копилке воспитанника республиканской школы бокса Тенгира Горяева

Он стал победителем Всероссийского первенства Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов в весовой категории до 90 килограммов . Оно проходило среди юношей в Карачаево-Черкессии. Сегодня об этом сообщил его тренер Анатолий Дженгуров. В составе сборной Калмыкии выступали еще 4 спортсмена, но им не удалось продемонстрировать свое мастерство. А Тенгир уверенно одержал победу во всех трёх боях, финальный поединок завершил досрочно, во втором раунде.

Победа в Карачаево-Черкессии дала ему путевку на первенство России. Есть цель представить страну на международных соревнованиях. Но это уже покажет борьба за чемпионский титул в Анапе в июне.

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