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31 октября, 13:45
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Сегодня исполнилось бы 70 лет со дня рождения Заслуженного работника сельского хозяйства Калмыкии, кандидата сельскохозяйственных наук Олега Дёмкина

Сегодня исполнилось бы 70 лет со дня рождения Заслуженного работника сельского хозяйства Калмыкии, кандидата сельскохозяйственных наук Олега Дёмкина

Окончил Башантинский сельскохозяйственный техникум. Трудовую деятельность начал агрономом фермы совхоза "Красный путиловец" Ики-Бурульского района. После службы в армии работал по специальности в совхозах "Южный", а затем "Чилгир", который впоследствии и возглавил. С 99-го по 2007-й годы занимал должность министра сельского хозяйства. Избирался депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР девятого созыва.

Благодаря усилиям, опыту и глубокому знанию дела, сельское хозяйство степного региона вышло на уровень высоких достижений после периода глубокого кризиса.

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