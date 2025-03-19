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19 марта, 10:23
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Сегодня в Элисте стартовал региональный этап XVII республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

Сегодня в Элисте стартовал региональный этап XVII республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

Олимпиада входит в федеральный перечень и проводится в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.

В школьном этапе приняли участие более 5000 учеников 4–11 классов. На муниципальном этапе соревновались 800 школьников, из которых 55 стали победителями, а 60 — призёрами.

В региональном этапе принимают участие 154 ученика 4–11 классов из разных районов республики.

В состав жюри вошли известные педагоги-математики, работающие по технологии УДЕ, а также победители и призёры республиканской олимпиады учителей математики «КУБ».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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