Сегодня в Элисте стартовал региональный этап XVII республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

Олимпиада входит в федеральный перечень и проводится в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.

В школьном этапе приняли участие более 5000 учеников 4–11 классов. На муниципальном этапе соревновались 800 школьников, из которых 55 стали победителями, а 60 — призёрами.

В региональном этапе принимают участие 154 ученика 4–11 классов из разных районов республики.

В состав жюри вошли известные педагоги-математики, работающие по технологии УДЕ, а также победители и призёры республиканской олимпиады учителей математики «КУБ».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия