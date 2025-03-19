В Элисте задержали "сладкоежек", похитивших и съевших почти 10 кг сладостей. Директор одного из местных супермаркетов сообщил в полицию о краже продуктов питания.

Следственно-оперативная группа установила, что супружеская пара похитила несколько коробок шоколадных конфет, банку шоколадной пасты, а также несколько килограммов развесных конфет и печенья на общую сумму 8 300 рублей.

По горячим следам любители сладкого были задержаны. Они признались в содеянном и пояснили, что все похищенные продукты уже съели.

В настоящее время проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия