В Элисте задержали "сладкоежек", похитивших и съевших почти 10 кг сладостей. Директор одного из местных супермаркетов сообщил в полицию о краже продуктов питания.
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Следственно-оперативная группа установила, что супружеская пара похитила несколько коробок шоколадных конфет, банку шоколадной пасты, а также несколько килограммов развесных конфет и печенья на общую сумму 8 300 рублей.
По горячим следам любители сладкого были задержаны. Они признались в содеянном и пояснили, что все похищенные продукты уже съели.
В настоящее время проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД Калмыкия