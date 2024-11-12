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14 ноября, 06:58
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Правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий.

Правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий.

Президент России Владимир Путин 13 ноября подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения. Определить размеры выплат президент поручил правительству.

Исходя из постановления военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Выплаты военным дифференцируются в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства от 29 июля 1998 года (последнее изменение 8 августа 2023 года). Перечень состоит из двух разделов, в которых перечислены тяжелые и легкие ранения.

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