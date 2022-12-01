23 февраля, 09:41
Сегодня в Элисте состоялся праздничный митинг, посвященный Дню защитника Отечества
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В церемонии приняли участие ветераны, глава республики Бату Хасиков, руководители министерств и ведомств, представители молодежного движения.
В церемонии приняли участие ветераны, глава республики Бату Хасиков, руководители министерств и ведомств, представители молодежного движения.
Участники почтили память павших при исполнении воинского долга минутой молчания. В знак вечной памяти возложили цветы и венки к Вечному огню, отдав воинские почести героям, мужественно сражавшимся и павшим, защищая Отчизну.
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