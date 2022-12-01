Управление Роспотребнадзора по Калмыкии подвело итоги деятельности за 2022 и наметило планы на текущий, 2023-й

В работе коллегии приняли участие представитель Центрального аппарата головного федерального ведомства Ирина Шевкун, главный федеральный инспектор по региону Александр Беляев, а также представители республиканских министерств и ведомств.



По итогам обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, принимались конкретные решения и рекомендации. В числе актуальных – состояние питьевого водоснабжения в регионе, организация питания школьников, отдых и оздоровление детей, капитальный ремонт школ, ситуация на потребительском рынке.

В этом же ряду и эпидемиологическая ситуация по КОВИД-19, гриппу и ОРВИ.



На сегодня, как рассказал в интервью руководитель ведомства Джангар Санджиев, в республике отмечается спад этих инфекционных заболеваний.