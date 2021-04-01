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20 апреля, 19:20
НовостиОбразованиеКультура

Сегодня в Элисте состоялся научно-практический семинар об основах казачьего воспитания

Сегодня в Элисте состоялся научно-практический семинар об основах казачьего воспитания

«Формирование системы непрерывного казачьего образования: воспитательные и организационные аспекты»-так звучала тема мероприятия. На сегодня в республике 500 детей обучаются в классах казачьей направленности, с ними работают 72 педагога. Представитель Первого Казачьего университета Андрей Бакурадзе поделился с учителями опытом преподавания и воспитания детей в таких классах. В приоритете должны быть духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

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