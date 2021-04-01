Прокуратура Калмыкии напоминает об ответственности за организацию несанкционированных митингов

В ведомстве отмечают, что участие в подобных мероприятиях с массовым скоплением людей небезопасно, это касается и различных акций и митингов. В ведомстве призывают граждан соблюдать рамки закона. И еще раз отмечают территории, на которых публичные мероприятия проводить запрещено.

Например, на площади Пагоды семи дней. Так как она примыкает к зданию Арбитражного суда республики.

За нарушение положен штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Если это повторится, то грозит уже лишение свободы до пяти лет. Кроме того, наказать могут и тех, кто вовлекает в участие в таких мероприятиях несовершеннолетних.