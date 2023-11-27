29 ноября, 16:51
 8 °C
97,07
88,61
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 13:06
Новости

Сегодня в Элисте состоялось заседание санитарно-эпидемической комиссии

Сегодня в Элисте состоялось заседание санитарно-эпидемической комиссии

В нем приняли участие представители Управления регионального роспотребнадзора, Министерства образования и науки и Минздрав. Они обсудили вопросы организации горячего питания в общеобразовательных организациях Республики.

На сегодняшний день его осуществляют свыше 140 общеобразовательных организаций. И в ходе проверки во многих были выявлены нарушения.

Отдельное внимание было уделено эпидемиологической ситуации по пневмонии. По данным профильного ведомства, уровень заболеваемости в Республике за 10 месяцев ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 44%.

Всего на данный период зарегистрировано свыше тысячи случаев заболеваемости. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Элисте, в Яшалтинском, Приютненском, Целинном, Юстинском, Городовиковском районах.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия