Сегодня в Элисте состоялось заседание санитарно-эпидемической комиссии

В нем приняли участие представители Управления регионального роспотребнадзора, Министерства образования и науки и Минздрав. Они обсудили вопросы организации горячего питания в общеобразовательных организациях Республики.

На сегодняшний день его осуществляют свыше 140 общеобразовательных организаций. И в ходе проверки во многих были выявлены нарушения.

Отдельное внимание было уделено эпидемиологической ситуации по пневмонии. По данным профильного ведомства, уровень заболеваемости в Республике за 10 месяцев ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 44%.

Всего на данный период зарегистрировано свыше тысячи случаев заболеваемости. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Элисте, в Яшалтинском, Приютненском, Целинном, Юстинском, Городовиковском районах.