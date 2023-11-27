Объявлены победители премии «Приоритет – 2023»

Фото: ОП РФ

В Общественной палате РФ назвали лауреатов Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2023». В зале собрались номинанты из сорока регионов России. Из почти двухсот претендентов победили 32 компании.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, председатель Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов:

«Все возрастающий интерес к премии со стороны отечественных предприятий, все большее число участников и активная конкуренция между ними красноречиво свидетельствует, что мы не просто силами внутренних производственных ресурсов, собственных разработок и технологий обеспечиваем экономическую стабильность нашей страны, ее суверенитет и независимость, а готовы к технологическому прорыву, у нас впереди большие перспективы. Очень приятно видеть молодых, энергичных и увлеченных людей — финалистов Премии, желаю вам удачи и прошу не огорчаться, если сегодня вы не станете первыми — это будет стимулом для новых свершений».

Необходимо отметить, что Национальная премия в области промышленных технологий уже 9-й год поощряет лучшие отечественные технологические компании, которые разрабатывают и внедряют проекты мирового уровня. Это является практической реализацией Поручения Президента России в короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для страны продукции.