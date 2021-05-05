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26 мая, 16:49
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Артезианская школа номер 1 вошла в программу капитального ремонта

Артезианская школа номер 1 вошла в программу капитального ремонта

На него выделено более 52-х миллионов рублей. Ремонтные работы полным ходом ведутся на всех этажах здания. Строители завершают демонтаж полов и готовы приступить к возведению кровли. Ольга Эняева продолжит.

Стены в классах постоянно были в разводах, - продолжает директор Гелена Немкеева. А все из-за прохудившейся кровли, построенной еще в 78 году. За это время капитальный ремонт здесь производится впервые. Потому строителям предстоит выполнить большой объем работы. В первую очередь, будет заменена кровля, электропроводка, а затем вся инженерная коммуникация.

Из-за ветхости отопительной системы в школе не соблюдался температурный режим. В классах зимой было холодно. Теперь после ремонта у ребят будет возможность заниматься в теплых и обновленных аудиториях.

Будут созданы все условия, чтобы учебный процесс проходил на новом уровне. В сельской школе появятся новые компьютеры, интерактивная доска. Кроме того, выделены средства на обновление оборудования и в пищеблоке.  В планах завершить капремонт до 1 сентября, хотя по контракту намеченный срок - начало октября.

Напомню, в этом году на капремонт 17-ти учебных заведений республики будет направлен 1 миллиард 600 миллионов рублей. А детей встретят в обновленных школах, которые за лето преобразятся до неузнаваемости.

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