27 апреля, 14:36
Делегация из Калмыкии во главе с Верховным Ламой Тендзин Чойдак отправилась в Кызыл
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Вместе со священнослужителями из других буддийских регионов России и Монголии они примут участие в торжественной церемонии открытия монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Вместе со священнослужителями из других буддийских регионов России и Монголии они примут участие в торжественной церемонии открытия монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Его строительство в столице Тувы было завершено в этом году. О том, что из себя представляет религиозное сооружение мы расскажем в вечернем выпуске.