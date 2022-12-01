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27 апреля, 14:36
Новости

Делегация из Калмыкии во главе с Верховным Ламой Тендзин Чойдак отправилась в Кызыл

Делегация из Калмыкии во главе с Верховным Ламой Тендзин Чойдак отправилась в Кызыл

Вместе со священнослужителями из других буддийских регионов России и Монголии они примут участие в торжественной церемонии открытия монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Его строительство в столице Тувы было завершено в этом году. О том, что из себя представляет религиозное сооружение мы расскажем в вечернем выпуске.

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