Комедия "Непослушник" уже в кинотеатрах Калмыкии

В выходные дни у жителей региона есть возможность интересно провести время. Горожане уже оценили премьеру новой отечественной комедии «Непослушник», снятой при поддержке телеканала "Россия 1".

Как говорит режиссер картины Владимир Котт, слоган фильма «Побойся блога!» призван доказать, что и в наше время любовь может победить любых демонов, живущих внутри нас. Кино уже вызвало неподдельный интерес у калмыцких кинозрителей. На показе фильма побывала Дарья Ганцукова.