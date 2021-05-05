  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 17:36
НовостиСоциальная политика

Сегодня в Элисте состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

По словам министра социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, конкурс проводится с 2016 года и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Победителями в разных номинациях стали супружеские пары Санала и Баиры Зверевых из Малодербетовского района, Эренцена и Саглары Кегдышевых из Юстинского района, Алексея и Айсы Лисицыных из Кетченеровского района. Все они получат по 50 тысяч рублей. А главного прИза - 100 тысяч рублей удостоена семья Кадаевых из села Троицкое Целинного района.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия