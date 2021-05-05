Сегодня в Элисте состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

По словам министра социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, конкурс проводится с 2016 года и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Победителями в разных номинациях стали супружеские пары Санала и Баиры Зверевых из Малодербетовского района, Эренцена и Саглары Кегдышевых из Юстинского района, Алексея и Айсы Лисицыных из Кетченеровского района. Все они получат по 50 тысяч рублей. А главного прИза - 100 тысяч рублей удостоена семья Кадаевых из села Троицкое Целинного района.