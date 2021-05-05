Участок региональной дороги «Элиста-Арзгир-Минеральные воды» будет отремонтирован до середины лета

Об этом сообщил сегодня профильный министр Антон Рубанов, который побывал на строительной площадке. Реконструкция дороги имеет большое значение для степной республики. Она обеспечивает связь Калмыкии с другими регионами.

Не вся дорога регионального значения требует ремонта, - говорит профильный министр Антон Рубанов. Общая ее протяженность на территории Калмыкии превышает 70 километров. Пока отремонтировано 7. А до конца июля предстоит обновить еще 6 километров магистрали «Элиста-Арзгир-Минеральные воды». Потому движение на этом участке затруднено.

Перед дорожниками стоит задача- качественно отремонтировать объект, соответствующий всем требованиям.Для этого проводится диагностика всей магистрали. Современная техника позволяет выявить на уровне проектирования проблемные участки. Визуально невозможно определить, что находится под полотном асфальта. Эта часть трассы обновляется за счет средств дорожного фонда республики. А это почти 190 миллионов рублей.

В нормативное состояние предстоит еще привести 12 километров автотрасс регионального значения. Своевременное финансирование позволит завершить работы, возможно, раньше намеченного срока. До конца этого года. Что касается состояния городских магистралей, то большая часть дорожного полотна, говорят специалисты, исчерпала срок эксплуатации. И это несмотря на то, что в последнее время наблюдается обновление дорог на элистинских улицах. Но все же вот такие выбоины можно увидеть на центральной улице столицы - Чкалова. Здесь, как правило, наиболее интенсивное движение транспортных средств. Инструктору по вождению Николай Емельянову приходиться каждый день преодолевать этот участок полотна.

На обновление городских магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» также выделены немалые средства. Но их пока хватит на 5 улиц, - говорит министр Антон Рубанов. А в планах было отремонтировать 7. Сейчас городская администрация определяет проблемные участки для дальнейшего асфальтирования. Ремонтные работы уже ведутся по улице Клыкова. Строители приступили к замене бордюров.

В рамках нацпроекта также предусмотрены работы по модернизации светофоров, уличного освещения. А расширение парковки и устройство пешеходных переходов планируется в районе центрального хурула.