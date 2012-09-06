«Переполох в калмыцком хотоне» случится уже завтра

В Национальном драматическом театре - вновь представят музыкальную комедию «Шууган хальмг хотнд». В основе - сюрреалистичная история любви цыгана Мирко и калмычки Тёвшун. Кочующие по степи цыгане крайне редко пересекались с калмыками. Но на сцене возможно все.

По словам режиссера Сергея Бурлаченко, идея создания такой музыкальной комедии давно витала в воздухе. В спектакле задействована практически вся труппа театра. Главные роли исполняют молодые актеры. Автор пьесы на калмыцком языке - член союза литераторов республики Раиса Шурганова. Это ее первый опыт в драматургии. Яркая фееричная музыкальная комедия ждет любителей театрального искусства уже завтра.