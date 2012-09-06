25 февраля, 14:28
 -8 °C
89,5
73,47
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 февраля, 16:36
НовостиКультура

«Переполох в калмыцком хотоне» случится уже завтра

«Переполох в калмыцком хотоне» случится уже завтра

В Национальном драматическом театре - вновь представят музыкальную комедию «Шууган хальмг хотнд». В основе - сюрреалистичная история любви цыгана Мирко и калмычки Тёвшун. Кочующие по степи цыгане крайне редко пересекались с калмыками. Но на сцене возможно все.

По словам режиссера Сергея Бурлаченко, идея создания такой музыкальной комедии давно витала в воздухе. В спектакле задействована практически вся труппа театра. Главные роли исполняют молодые актеры. Автор пьесы на калмыцком языке - член союза литераторов республики Раиса Шурганова. Это ее первый опыт в драматургии. Яркая фееричная музыкальная комедия ждет любителей театрального искусства уже завтра. 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
6 сентября 2012, 23:25
На юго-востоке Калмыкии возможны пожары
Этношкола приглашает одаренных детей
10 сентября 2012, 23:30
Этношкола приглашает одаренных детей
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
1 ноября 2013, 20:38
Верховный суд Калмыкии — самый информационно открытый суд в России
МИД РФ: санкции ЕС мешают разрешению кризиса на Украине
19 мая 2014, 20:01
МИД РФ: санкции ЕС мешают разрешению кризиса на Украине
В Калмыкию прибудут представители монашеской общины из Бирмы
Смотреть видео
8 июня 2016, 17:42
В Калмыкию прибудут представители монашеской общины из Бирмы
Ученый КалмГУ Андрей Бадмаев отмечает 80-летний юбилей
Смотреть видео
5 марта 2019, 15:10
Ученый КалмГУ Андрей Бадмаев отмечает 80-летний юбилей
Буддисты Калмыкии празднуют день рождения Далай-ламы
Смотреть видео
6 июля 2020, 11:25
Буддисты Калмыкии празднуют день рождения Далай-ламы
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2020, 10:02
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
23 декабря 2020, 11:33
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия