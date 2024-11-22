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25 ноября, 07:19
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Элистинское отделение социального фонда России по РК продолжает проводить уроки пенсионной грамотности в образовательных учреждениях столицы.

Элистинское отделение социального фонда России по РК продолжает проводить уроки пенсионной грамотности в образовательных учреждениях столицы.

Специалисты отделения провели для студентов колледжа искусств имени П.О. Чонкушова и Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа уроки пенсионной грамотности. Они рассказали, что нужно делать каждому, чтобы в будущем получать приличную пенсию от государства.

Ребятам рассказали о видах пенсий, услугах отдельным категориям граждан, как образуется пенсия, Многие из студентов уже подрабатывают на каникулах и заработали свои первые пенсионные баллы. Они интересовались, как все проверить и посмотреть, правда ли работодатель перечислил все взносы и сколько баллов уже удалось заработать.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия

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