Элистинское отделение социального фонда России по РК продолжает проводить уроки пенсионной грамотности в образовательных учреждениях столицы.

Специалисты отделения провели для студентов колледжа искусств имени П.О. Чонкушова и Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа уроки пенсионной грамотности. Они рассказали, что нужно делать каждому, чтобы в будущем получать приличную пенсию от государства.

Ребятам рассказали о видах пенсий, услугах отдельным категориям граждан, как образуется пенсия, Многие из студентов уже подрабатывают на каникулах и заработали свои первые пенсионные баллы. Они интересовались, как все проверить и посмотреть, правда ли работодатель перечислил все взносы и сколько баллов уже удалось заработать.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия