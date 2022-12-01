Мусульмане Калмыкии сегодня встречают Ураза – байрам - праздник разговения

В Исламе этот день знаменует окончание строгого поста. Он начался 23 марта. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан. Празднование Ураза – Байрам продлится три дня.



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