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21 апреля, 09:14
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Мусульмане Калмыкии сегодня встречают Ураза – байрам - праздник разговения

Мусульмане Калмыкии сегодня встречают Ураза – байрам - праздник разговения

В Исламе этот день знаменует окончание строгого поста. Он начался 23 марта. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан. Празднование Ураза – Байрам продлится три дня.

Фото: https://t.me/governmentkalmykia08

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