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26 октября, 10:59
Новости

Сегодня Делегация КалмГУ примет участие в третьем образовательном форуме "Россия-Узбекистан", в эти дни он проходит в Самарканде

В этом году о своем участии в нем заявили 35 российских ВУЗов. По словам ректора калмыцкого университета Бадмы Салаева, впервые этот форум состоялся 4 года назад и собрал более 200 представителей ВУЗов обеих стран.

Тогда был дан старт развитию новых взаимоотношений между университетами и были определены ключевые форматы научного сотрудничества. По его итогам Калмгосуниверситету удалось заключить соглашения с 13 вузами Узбекистана.

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