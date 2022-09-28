Сегодня Делегация КалмГУ примет участие в третьем образовательном форуме "Россия-Узбекистан", в эти дни он проходит в Самарканде

В этом году о своем участии в нем заявили 35 российских ВУЗов. По словам ректора калмыцкого университета Бадмы Салаева, впервые этот форум состоялся 4 года назад и собрал более 200 представителей ВУЗов обеих стран.



Тогда был дан старт развитию новых взаимоотношений между университетами и были определены ключевые форматы научного сотрудничества. По его итогам Калмгосуниверситету удалось заключить соглашения с 13 вузами Узбекистана.