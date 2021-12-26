В Калмыкии из трех представителей блокадного Ленинграда ныне здравствует только Анна Ручкина

Жительница села Виноградное Городовиковского района сейчас по состоянию здоровья находится у дочери, в соседнем регионе.

Все эти годы женщина хранит свои детские воспоминания ужасов блокады города на Неве далеких сороковых годов прошлого столетия. О нелегкой судьбе героической женщины – Александр Бедишов.

Несмолкающий грохот орудий, разрывающиеся где-то над головой снаряды, холодные полусырые стены бомбоубежища. Спускаться в них приходилось по несколько раз в день. Суровые будни блокадного Ленинграда навсегда остались в памяти Анны Ручкиной. С пятилетнего возраста она стала свидетелем всех тех ужасов, о которых сейчас мы читаем в книгах.

Страшнее фашистских нападений был лишь всеобъемлющий голод, который убивал людей мучительной смертью, рассказывает Анна Ручкина. Спустя год с начала блокады не стало ее матери. Анна и двое старших братьев в пустой промерзшей квартире остались одни. Отец вместе с военным заводом еще в начале войны был отправлен в эвакуацию.

Сложно поверить, но спасти жизнь помог столярный клей, который сутками вываривали на печке. В полученный кисель добавляли хлебные крошки. Даже такую еду достать удавалось не всегда. Стать взрослой пришлось практически в одночасье. Слез и страха не было, делится воспоминаниями Анна Васильевна. Старшие братья еще подростками ушли в партизанское подполье. А девочку к себе забрали дальние родственники, у которых была своя многодетная семья.

На сегодня Анна Ручкина единственная в степном регионе, кто имеет знак «Жительница блокадного Ленинграда». О том, как сложилась жизнь она не жалеет. В шестидесятые годы вместе с мужем приехала в Виноградное и прожила здесь большую часть своей жизни.

Трагедии подобно той, что пережил город на Неве в мире не было. Голод и холод гуляли по застывшим улицам, скрипели и стучали распахнутыми дверями пустых домов. Сколько жизней ушло безвозвратно.

Сколько загублено судеб. А те, кто чудом выжил всем смертям назло, как Анна Васильевна Ручкина, будут до конца хранить память о блокадном Ленинграде и рассказывать правду о той войне последующим поколениям.