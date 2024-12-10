В Калмыкии отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Военнослужащий из Целинного района Дорджи Годжаев возвращается в зону проведения спецоперации. Вместе с ним жители района отправили гуманитарную помощь. В посылках дизельный генератор, РЭБ, автономный дизельный обогреватель, цепная пила, аптечки, одеяла, теплые вещи, мясо и продукты питания. А еще письма военнослужащим от учащихся Целинного района. Эти письма наполнены поддержкой и добрыми словами, которые очень важны для бойцов на передовой.

В сборе и отправке гуманитарной помощи участвовали жители, образовательные учреждения и СМО района, Троицкое РЭС, центр занятости населения, прокуратура и районный суд, пожарная часть № 7, волонтеры движения «Время делать добро» и многие другие организации.

Фото: Официальный канал Целинного района