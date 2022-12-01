Между тем, есть в нашем городе люди, которые делают жизнь добрее

Искреннее восхищение вызывает поступок нашего земляка, который подарил два спецкресла тем, кто в ней так давно нуждался. При этом не стал озвучивать своего имени. Принес он их в региональное отделение народного фронта. А представители молодежной команды президентского движения доставили инвалидные коляски до адресатов, то есть до своих подшефных.



Одна из них - Лидия Лизинова. После перенесенной коронавирусной инфекции, у женщины начались проблемы со здоровьем. Передвигаться без спецсредств пенсионерке сложно. Ребята постоянно помогают ей в решении бытовых проблем, говорит координатор молодежного крыла Народного фронта в Калмыкии Нарни Идатиев. Теперь в ее распоряжении коляска, которая хоть немного облегчит ее жизнь.