27 января, 11:03
Сегодня в Элисте пройдет концерт, посвященный празднованию Дня студента
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Организатором выступает столичная администрация. Мероприятие пройдет в 1 микрорайоне в амфитеатре парка "Молодёжный".
Организатором выступает столичная администрация. Мероприятие пройдет в 1 микрорайоне в амфитеатре парка "Молодёжный".
Участники вокально-инструментальной студии "Инициатива" Артур Петяев, Данара Сангаджиева, Эвелина Тугульчиева, Диана Эшонкулова порадуют гостей и жителей степной столицы песнями на калмыцком, русском и английском языках в разных жанрах.