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27 января, 10:46
Новости

Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ премьерного спектакля "Галдан и Ану" по пьесе молодого драматурга Герел Бадаевой

Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ премьерного спектакля "Галдан и Ану" по пьесе молодого драматурга Герел Бадаевой

В основе сюжета - древняя монгольская история об отважной Ану-хатун, женщине, отдавшей жизнь за свободу и независимость своей страны. В сценической версии театра – отношения Галдана Бошогту-хана и его преданной супруги в непростой период объединения Джунгарского ханства.

История о любви и долге, верности и коварстве. Постановка режиссёра Бориса Манджиева о судьбе воинственной царицы прошлого заставит зрителей искренне переживать и восхищаться мужеством удивительной женщины.

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