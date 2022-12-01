Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ премьерного спектакля "Галдан и Ану" по пьесе молодого драматурга Герел Бадаевой

В основе сюжета - древняя монгольская история об отважной Ану-хатун, женщине, отдавшей жизнь за свободу и независимость своей страны. В сценической версии театра – отношения Галдана Бошогту-хана и его преданной супруги в непростой период объединения Джунгарского ханства.



История о любви и долге, верности и коварстве. Постановка режиссёра Бориса Манджиева о судьбе воинственной царицы прошлого заставит зрителей искренне переживать и восхищаться мужеством удивительной женщины.