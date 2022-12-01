Большинство жителей Калмыкии одобряют инициативу о самозапрете на выдачу кредитов

ЦБ РФ готовит законопроект, согласно которому граждане смогут с помощью портала госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить мошенничество.



По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения региона, считают предложенные меры разумными 70% респондентов. 12% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу и что государству лучше сосредоточиться на повышении финграмотности населения. Затруднились однозначно оценить инициативу Центробанка 18%.



Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин. Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на кредиты: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 51%, то среди респондентов старше 45 — уже 74%.