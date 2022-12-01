27 января, 19:15
 -5 °C
75,41
69,34
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 января, 11:27
Новости

Большинство жителей Калмыкии одобряют инициативу о самозапрете на выдачу кредитов

Большинство жителей Калмыкии одобряют инициативу о самозапрете на выдачу кредитов

ЦБ РФ готовит законопроект, согласно которому граждане смогут с помощью портала госуслуг выставить запрет или ограничение на выдачу себе кредитов. Данные автоматически попадут в бюро кредитных историй — это поможет предотвратить мошенничество.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения региона, считают предложенные меры разумными 70% респондентов. 12% — против, они убеждены, что законопроект ограничивает финансовую свободу и что государству лучше сосредоточиться на повышении финграмотности населения. Затруднились однозначно оценить инициативу Центробанка 18%.

Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин. Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на кредиты: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 51%, то среди респондентов старше 45 — уже 74%.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия