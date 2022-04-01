Корреспондент службы радиовещания ГТРК Калмыкия Виктория Мендгалиева приняла участие в эфире программы «Разное время» федерального канала Радио России

Она рассказала о конном походе, посвященном Дню Великой Победы и в память о подвиге 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии.

В эти дни он продолжается в республике. Напомню, группа всадников отправилась с исторического места в селе Малые Дербеты 3 мая. Конники отправились в путь от здания, где в 1942 году шло формирование 110-ой Калмыцкой кавдивизии. Через 80 лет, чтобы отдать дань памяти своим предкам, 25 всадников со всей республики отправились в конный поход. Все они потомки воинов легендарной кавдивизии. Впереди у них еще несколько населенных пунктов, где к ним будут присоединяться и другие всадники. Давайте послушаем отрывок из этой радиопередачи.

Наша телерадиокомпания постоянно рассказывает о событиях Калмыкии в федеральном эфире. Так, к примеру, в прошлом году на телеканалах Россия1 и Россия24 вышел 61 видеоматериал и более 10 радиопередач.