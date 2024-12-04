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6 декабря, 11:36
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Команда Калмыкия вошла в первую десятку и заняла 7 место в первом всероссийском фестивале среди школьников «Борьба в школу».

Команда Калмыкия вошла в первую десятку и заняла 7 место в первом всероссийском фестивале среди школьников «Борьба в школу».

Фестиваль проходил в два этапа. В первом этапе приняли участие более 12 тысяч юных борцов. Второй этап стартовал 4 декабря в центре современного пятиборья «Северный» в Москве. Более 700 спортсменов в возрасте 11-13 лет в 18 весовых категориях выявляли сильнейших среди юношей по вольной и греко-римской борьбе, а также среди девочек по вольной борьбе.

Команда калмыцких спортсменов вошла в первую десятку и заняла 7 место из 34 команд страны. Кирилл Першкин - обладатель серебряной медали первого всероссийского фестиваля среди школьников, Нарма Горяев, Аюка Мангутов - бронзовые призеры и Данзан Чимидов калмыцкий борец вольного стиля, занявший 5 место.

Спортсмены и тренерский состав принимают поздравления с победой на фестивале.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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