Сегодня в Элисте продолжится установка новых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

С начала апреля Администрация Элисты совместно с региональным оператором и управляющими компаниями начали работу по их монтажу, сообщает пресс-служба ЖКХ и энергетики Калмыкии. Уже скоро более 200 контейнеров появятся на площадках многоквартирных домов и образовательных учреждений города.



Фото: Администрация города Элиста