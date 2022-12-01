17 апреля, 08:53
Сегодня в Элисте продолжится установка новых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
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С начала апреля Администрация Элисты совместно с региональным оператором и управляющими компаниями начали работу по их монтажу, сообщает пресс-служба ЖКХ и энергетики Калмыкии. Уже скоро более 200 контейнеров появятся на площадках многоквартирных домов и образовательных учреждений города.
С начала апреля Администрация Элисты совместно с региональным оператором и управляющими компаниями начали работу по их монтажу, сообщает пресс-служба ЖКХ и энергетики Калмыкии. Уже скоро более 200 контейнеров появятся на площадках многоквартирных домов и образовательных учреждений города.
Фото: Администрация города Элиста