В Артезианской сельской библиотеке прошла научно-исследовательская конференция на тему "Депортация 1943-1957 гг. в исторической памяти калмыцкого народа"

В ее работе принял участие доцент КалмГУ Николай Манджиев, учителя и ученики школы, а также жители села, кому пришлось испытать трагедию калмыцкого народа и все тяготы ссыльной жизни.



Напомним, что к этой теме многократно обращались в своем творчестве калмыцкие поэты и писатели, пережившие на чужбине 13 – летие депортации.



Фото: Черноземельский район