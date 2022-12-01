17 апреля, 09:27
В Артезианской сельской библиотеке прошла научно-исследовательская конференция на тему "Депортация 1943-1957 гг. в исторической памяти калмыцкого народа"
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В ее работе принял участие доцент КалмГУ Николай Манджиев, учителя и ученики школы, а также жители села, кому пришлось испытать трагедию калмыцкого народа и все тяготы ссыльной жизни.
В ее работе принял участие доцент КалмГУ Николай Манджиев, учителя и ученики школы, а также жители села, кому пришлось испытать трагедию калмыцкого народа и все тяготы ссыльной жизни.
Напомним, что к этой теме многократно обращались в своем творчестве калмыцкие поэты и писатели, пережившие на чужбине 13 – летие депортации.
Фото: Черноземельский район