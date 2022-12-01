Сегодня в Калмыкии начинается прием документов от субъектов малого и среднего бизнеса, которые желают получить статус социального предприятия

Это означает, что они смогут заниматься деятельностью, направленной на решение проблем граждан и достижение общественно полезных целей. С таким статусом предпринимателям будут доступны бесплатные консультации, обучающие мероприятия, а еще возможность получить грант на развитие своего дела.



В прошлом году благодаря этим мерам поддержки семь социальных предпринимателей получили более 3 миллионов рублей. Прием документов продлится до 17 мая.