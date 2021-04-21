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24 мая, 11:10
НовостиРелигия

Сегодня в Элисте отмечают День памяти Святых Кирилла и Мефодия

Сегодня в Элисте отмечают День памяти Святых Кирилла и Мефодия

С утра в строящемся храме Святых Кирилла и Мефодия состоялось праздничное Богослужение. В нем приняли участие священнослужители храмов Калмыкии, а также представители духовенства Ставропольской и Симферопольской епархий.

Затем священнослужители совершили  «Шествие с буквицами»,  где учащиеся казачьих классов пронесли плакаты с изображениями букв славянского алфавита.

А в 12 часов дня в парке Победы пройдет праздничный концерт мастеров искусств Калмыкии. Репортаж представим в дневном выпуске в «Вести Калмыкия»  в 14:30. 

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