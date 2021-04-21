Сегодня в Элисте отмечают День памяти Святых Кирилла и Мефодия

С утра в строящемся храме Святых Кирилла и Мефодия состоялось праздничное Богослужение. В нем приняли участие священнослужители храмов Калмыкии, а также представители духовенства Ставропольской и Симферопольской епархий.

Затем священнослужители совершили «Шествие с буквицами», где учащиеся казачьих классов пронесли плакаты с изображениями букв славянского алфавита.

А в 12 часов дня в парке Победы пройдет праздничный концерт мастеров искусств Калмыкии. Репортаж представим в дневном выпуске в «Вести Калмыкия» в 14:30.