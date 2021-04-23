Первый шаг ко взрослой жизни. Для калмыцких выпускников прозвенел Последний звонок

Последний звонок – это всегда радость от ощущения нового и, в то же время, грусть. Ведь прощаются ребята не только с учителями, но и одноклассниками, с которыми пройден длинный, не всегда простой, путь.

В этот раз пандемия внесла коррективы: без родителей, с соблюдением мер безопасности. Но, уже ставшие привычными, новые правила не помешают детям с удовольствием вспоминать последнюю школьную линейку.

Незабываемый момент. Одиннадцать лет вместе: рука об руку, как одна семья. Вместе радовались успехам, вместе переживали неудачи. Последний школьный звонок возвещает о начале нового этапа в жизни выпускников. Определяющими на пути взросления будут ценности, заложенные в школе.

Об этом говорят и сами выпускники. Даниил Селезнев рассказывает, что благодаря полученным знаниям в школе №3, где учились его отец, братья и сестра, он сможет осуществить свою мечту – поступить в ВУЗ по избранной специальности. В этом он уверен, так как – призер многих Олимпиад.

Слова благодарности школе, учителям звучат и с трибун. Об успехах, во многом, судят по результатам ЕГЭ. Средний тестовый балл в Элисте в прошлом году был выше на 7 единиц, чем в 2019 году. 28 старшеклассников набрали максимальные 100 баллов, двое из них – сразу по двум предметам.

И вот, торжественный момент – церемония награждения. Высокое звание – Заслуженный учитель России присвоено преподавателю биологии Алле Кодлаевой, за многолетний добросовестный труд.

Прежде всего, выпускникам желают удачи в сдаче ЕГЭ. Первое испытание - не за горами. К нему в республике приступят 1 604 ученика. Организованы 17 пунктов проведения.