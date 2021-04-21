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24 мая, 11:37
НовостиМолодёжная политика

Делегация из Калмыкии участвует в очном этапе Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Делегация из Калмыкии участвует в очном этапе Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В нем принимают участие 376 человек. Конкурсанты показали отличные знания на дистанционном этапе и успешно подтвердили их на контрольном тестировании.

Главная задача конкурса – отбор перспективных специалистов самых различных направлений digital. Все они будут, при желании, трудоустроены в структуре АНО (Российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций) «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций. 

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