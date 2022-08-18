Сегодня в Элисте открылся культурно-развивающий центр "Седкл"

Название центра переводится как "душа", его придумали организаторы - сотрудники Национального музея им. Пальмова. Двери центра в этот день распахнулись перед 20-ю семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации - на протяжении целого года родители и их дети будут постигать азы изобразительного искусства, компьютерной грамотности и музейного дела.



Команда специалистов-сотрудников центра при его организации открыла для себя инклюзивную среду, прониклась проблемами родителей с особенными детьми и приложила все усилия для того, чтобы им было интересно и комфортно в музейном пространстве.



Фото из телеграм-канала Национального музея им. Пальмова.