Сегодня студенты из степного региона примут участие в международном фестивале спортивного программирования «Код мира»

Мероприятие пройдет в Грозном. Турнир такого уровня состоится в столице Чечни впервые. Степную республику представит команда из студентов КалмГУ и Элистинского политехнического колледжа.

В соревновательную программу входят две дисциплины – алгоритмическое и продуктовое программирование – сообщили в телеграм-канале IT-кластера «Цифровая Калмыкия».