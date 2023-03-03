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24 мая, 08:48
Новости

Сегодня студенты из степного региона примут участие в международном фестивале спортивного программирования «Код мира»

Сегодня студенты из степного региона примут участие в международном фестивале спортивного программирования «Код мира»

Мероприятие пройдет в Грозном. Турнир такого уровня состоится в столице Чечни впервые. Степную республику представит команда из студентов КалмГУ и Элистинского политехнического колледжа.

В соревновательную программу входят две дисциплины – алгоритмическое и продуктовое программирование – сообщили в телеграм-канале IT-кластера «Цифровая Калмыкия».

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