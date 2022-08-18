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9 сентября, 23:02
НовостиМолодёжная политика

Сегодня в Элисте начал работу межрегиональный слет «Добиваются цели защищая Родину!»

Сегодня в Элисте начал работу межрегиональный слет «Добиваются цели защищая Родину!»

206 молодых участников из пяти регионов России собрались в Калмыкии в эти дни. Для них уже провели мастер-класс по управлению танком Т-72, обучили медицинской помощи, обращению с оружием, ориентированию на местности, а также организовали экскурсию по Музею Воинской Славы.

Завершился первый день торжественной частью, которую посетил Глава Калмыкии Бату Хасиков - он выступил перед участниками с напутственной речью.

Далее членов слета ждет два дня испытаний, в ходе которых они продемонстрируют свои навыки командной работы в самых разных условиях. Этот проект направлен на укрепление единства многонационального народа России путем привлечения внимания к историческому прошлому страны - и Калмыкия послужит несколько дней площадкой для проведения такого значимого мероприятия.

Фото из аккаунта слета «Добиваются цели защищая Родину!».

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